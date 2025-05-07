Доработки по сайту Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Приветствую.

Нужно внести доработки для интернет-магазина на движке Битрикс.

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1T-pJMCZBD1NIr2ysHSqMi91QGa24JFc8if8yTLQBv9g/edit?usp=sharing

Кто готов взять прошу написать стоимость, контакты телеграм.

1С-БитриксДоработка сайтов
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