Требуется разработать веб-сайт с простым дизайном: черный фон, читабельный текст и кнопки. Бэк энд на Python должен обрабатывать GET-запросы от Digiseller, проверять уникальный код через API и переадресовывать покупателя на oplata.info с информацией о покупке.
Доработка сайта на Wordpress
Вывести в емайле админу ID пользователя,создавшего обьявление; добавить функцию чтобы в емайлах прописывалось Уважанмая/Уважаемый Госпожа/Господин; на страницу пользователей в админке добавить поле "дата" для ручного выбора даты и добавить функцию,чтобы в эту дату пользователь автоматически удалялся. Добавить в даминке на странице обращений пользователей столбец,где можно проставлять галочки,вверху галочка для выделения всех одним разом, и кнопку удалить выбранные. Емайл об окончании срока публикации объявления задваивается, нужно подправить.
Ссылка подтверждения регистрации и изменения тарифа должна быть одноразовой. При повторном нажатии на эту ссылку должно появляться сообщение,что подтверждение уже было сделано. Скрыть кнопку перехода на другую страницу для заказчиков (для исполнителей она должна остаться доступной). В админке отображается дата и время отправки запроса на подтверждения изменения тарифа,но почему-то проставляется правильное время но неправильная дата (ровно на 1 неделю вперёд,тоесть если сегодня 26.05 то просталвяется 02.06)
Название обьявления не должно быть доступным для редактирования пользователем; отформатировать отображение фото к обьявлению; установить проверку на наличие в обьявлении и его названии предоставленных символов; на странице обьявлений в админке отобразить с возможностью фильтрования в каком статусе было опубликовано обьявление (publish, pending, draft)
Отредактировать таблицу на странице счетов в кабинете пользователя. Счета,которые формируются автоматически,отображаются верно, а вот если вручную добавить документ,то он попадает на место уже отображенного документа и тот исчезает. Нужно создать задержку публикации объявления если объявление было автоматически отмодерировано (задержка отправки емайла о публикации объявления уже создана, к ней нужно привязать именно саму публикацию еще).
Скрыть данные пользователей везде,где они могут быть доступны посторонним лицам (нужно обсудить как лучше сделать)
Заявки фрилансеров
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