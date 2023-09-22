Чат на websocket

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Открыт1 заявка103 просмотра

Здравствуйте. Имеется чат на AJAX. Требуется переписать его на WebSocket.

AJAX
15 часов назад
Глеб
 
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год в сервисе
Был
11 часов назад

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Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
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