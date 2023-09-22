Требуется фрилансер для доработки и редизайна проекта на Joomla 4. Основные задачи: верстка и адаптация, интеграция с модулями, настройка, размещение контента, оптимизация и тестирование. Важно наличие опыта работы с Joomla и портфолио.
Чат на websocket
Здравствуйте. Имеется чат на AJAX. Требуется переписать его на WebSocket.
Заявки фрилансеров
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