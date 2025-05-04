Все действия скрипта должны производиться посредством post/get запросов,без браузера,сам скрипт должен быть написан на python

Должна быть возможность внесения изменений в скрипт

Скрипт python осуществляет вход в аккаунты mail.com через cookies и прокси.Cookies файлы скрипт берет из папки(например "аккаунты" и по завершении работы с аккаунтом перекладывает его в другую папку,например "отработал"

Формат прокси:

HTTP/SOCKS5 (ip:port ; ip:port:user:pass)

Скрипт работает в многопоточном режиме

На вход идут почты из текстового файла.Формат входного файла с почтами:

email:password

Почты,на которые отправлены письма и на которые не удалось отправить письма записываются в отдельные файлы сразу по ходу рассылки

Возможность рандомизации текстов через спинтакс

Куда именно отправляется письмо (кому):На вход подается файл адресаты.txt,в нем построчно записаны емейлы.Аккаунт берет верхний емейл,шлет на него письмо,далее берет емейл ниже,и тд.После отправки сообщения этот емейл должен удаляться из исходного файла и записываться в другой файл"отправленные".

Рандомизация паузы между отправками во время рассылки(задержка от и до)

Ограничение количества отправленных писем на аккаунт (например, не больше 50 с одного аккаунта)

Фиксация количества отправленных писем с каждого аккаунта в логе и общее колличество

настройка программы в виде txt файла

Формат конфигурационного файла:

config.txt

Пример:

threads=5

max_emails_per_account=100

min_delay=5

max_delay=10