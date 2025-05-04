Требуется специалист для настройки импорта товаров в Opencart 3.0 и OcStore 3.0 из YML/XML. Необходима проработка всех аспектов импорта для корректной работы интернет-магазина.
Авторизатор,рассыльщик mail.com post/get
Все действия скрипта должны производиться посредством post/get запросов,без браузера,сам скрипт должен быть написан на python
Должна быть возможность внесения изменений в скрипт
Скрипт python осуществляет вход в аккаунты mail.com через cookies и прокси.Cookies файлы скрипт берет из папки(например "аккаунты" и по завершении работы с аккаунтом перекладывает его в другую папку,например "отработал"
Формат прокси:
HTTP/SOCKS5 (ip:port ; ip:port:user:pass)
Скрипт работает в многопоточном режиме
На вход идут почты из текстового файла.Формат входного файла с почтами:
email:password
Почты,на которые отправлены письма и на которые не удалось отправить письма записываются в отдельные файлы сразу по ходу рассылки
Возможность рандомизации текстов через спинтакс
Куда именно отправляется письмо (кому):На вход подается файл адресаты.txt,в нем построчно записаны емейлы.Аккаунт берет верхний емейл,шлет на него письмо,далее берет емейл ниже,и тд.После отправки сообщения этот емейл должен удаляться из исходного файла и записываться в другой файл"отправленные".
Рандомизация паузы между отправками во время рассылки(задержка от и до)
Ограничение количества отправленных писем на аккаунт (например, не больше 50 с одного аккаунта)
Фиксация количества отправленных писем с каждого аккаунта в логе и общее колличество
настройка программы в виде txt файла
Формат конфигурационного файла:
config.txt
Пример:
threads=5
max_emails_per_account=100
min_delay=5
max_delay=10
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