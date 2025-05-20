Требуется выполнить ручную рассылку сообщений в Telegram через веб-интерфейс. Все доступы будут предоставлены. Оплата составляет 2 грн. за каждое отправленное сообщение. Необходимо отправлять ежедневно по 30-50 сообщений.
Сбор емаил с сайта
Нужно собрать почты всех профилей с 1 по 183 страницы.
Начальная страница: http://tiny.cc/zqqk001
Если у профиля нет почты добавлять твиттер если его нет оставлять пустую строчку или фразу "нет инфы" что бы я мог проверить работу по количеству ссылок.
Результаты предоставить в удобном формате, например, текстовом или Excel.
Можно прислать через любой файловый обменник.
Структура данных: адрес профиля и соответствующий email, повторять для каждого профиля.
Итог в формате (как удобней) текст или ексель:
Адрес профиля
Почта
Адрес профиля
Почта
И т.д.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
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