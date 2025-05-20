Нужно собрать почты всех профилей с 1 по 183 страницы.



Начальная страница: http://tiny.cc/zqqk001

Если у профиля нет почты добавлять твиттер если его нет оставлять пустую строчку или фразу "нет инфы" что бы я мог проверить работу по количеству ссылок.



Результаты предоставить в удобном формате, например, текстовом или Excel.

Можно прислать через любой файловый обменник.

Структура данных: адрес профиля и соответствующий email, повторять для каждого профиля.

﻿Итог в формате (как удобней) текст или ексель:

Адрес профиля

Почта

Адрес профиля

Почта

И т.д.