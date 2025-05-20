Сбор емаил с сайта

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Открыт4 заявки187 просмотров

Нужно собрать почты всех профилей с 1 по 183 страницы.

Начальная страница: http://tiny.cc/zqqk001
Если у профиля нет почты добавлять твиттер если его нет оставлять пустую строчку или фразу "нет инфы" что бы я мог проверить работу по количеству ссылок.


Результаты предоставить в удобном формате, например, текстовом или Excel.
Можно прислать через любой файловый обменник.
Структура данных: адрес профиля и соответствующий email, повторять для каждого профиля.

﻿Итог в формате (как удобней) текст или ексель:

Адрес профиля
Почта
Адрес профиля
Почта

И т.д.

день назад
Витя
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Выбранные исполнители

Furianka
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день назад
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1 день
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Owenor210
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10 дней
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Даня
 
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10 минут назад
23 минуты назад
Furianka
Инна 
42 года
месяц в сервисе
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Owenor210
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Владимир
 
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день назад