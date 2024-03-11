Потрібно опублікувати коментар в зазначеній гілці Reddit, що міститиме 6-8 речень про продукт. Виконання можливе лише власниками акаунтів, створених не пізніше 2024 року.
Поиск информации в интернете по заданным критериям
Необходимо занести номера в белые списки двух популярных антиспам-систем России (Касперский - Who calls; МТС - Кто звонит), чтобы номера не высвечивались, как спам
Заявки фрилансеров
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