Помощь в создании пользовательского контента на площадках

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Открыт4 заявки29 просмотров

Ищу исполнителя для публикации кратких текстов о пользовательском опыте на различных сайтах

Предоставлю всю необходимую информацию: структуру текста, описание продукта, ключевые моменты, которые нужно отразить.

Желательно понимание принципов написания нейтрально-позитивных текстов в стиле реального пользователя

Написание текстовРазмещение статей
2 дня назад
Лариса
 
31 год
2 дня в сервисе
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день назад

Заявки фрилансеров

Ольга
 
40 лет
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Павел
 
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Гиоргии
 
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Станіслав
 
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