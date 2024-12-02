Требуется наполнение сайтов отзывами на Google Картах и еще одной платформе. Оплата составляет 70 центов за отзыв. Один человек должен оставить минимум 3 отзыва. Ищем фрилансеров для выполнения данной задачи.
Написать отзывы на Google Maps и в Tripadvisor
Добрый день. Требуется написать отзывы которые проходят модерацию и остаются на все время, на Google Maps и в Tripadvisor.
Гео Тайланд, тематика Серфинг.
Напишите сколько у вас стоит 1 отзыв и от 10 отзывов или от скольки вы ставите и по какой цене.
Ключевые слова для отзывов предоставим.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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