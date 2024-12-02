Добрый день. Требуется написать отзывы которые проходят модерацию и остаются на все время, на Google Maps и в Tripadvisor.



Гео Тайланд, тематика Серфинг.



Напишите сколько у вас стоит 1 отзыв и от 10 отзывов или от скольки вы ставите и по какой цене.



Ключевые слова для отзывов предоставим.



Спасибо.