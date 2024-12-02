Написать отзывы на Google Maps и в Tripadvisor

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Открыт12 заявок118 просмотров

Добрый день. Требуется написать отзывы которые проходят модерацию и остаются на все время, на Google Maps и в Tripadvisor. 

Гео Тайланд, тематика Серфинг. 

Напишите сколько у вас стоит 1 отзыв и от 10 отзывов или от скольки вы ставите и по какой цене. 

Ключевые слова для отзывов предоставим. 

Спасибо.

Google MapsНаписание отзывов
2 дня назад
Роман
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
20 часов назад
91 отзыв

Заявки фрилансеров

Марина
 
42 года
14 часов в сервисе
Была
31 минуту назад
13 часов назад
Тетяна
 
63 года
13 дней в сервисе
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2 часа назад
день назад
Ефим
 
15 лет
день в сервисе
Был
день назад
день назад
Оксана
 
50 лет
2 года в сервисе
Была
10 часов назад
день назад
Олеся
 
28 лет
11 дней в сервисе
Была
10 часов назад
2 дня назад
Анастасія
 
39 лет
21 день в сервисе
Была
21 час назад
2 дня назад
Ярослав
 
14 лет
4 года в сервисе
Был
26 минут назад
2 отзыва
2 дня назад
Сергій
 
59 лет
5 дней в сервисе
Был
3 часа назад
2 дня назад
Оля
 
35 лет
5 дней в сервисе
Была
2 часа назад
2 дня назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
25 минут назад
8 отзывов
2 дня назад
Любов
 
52 года
год в сервисе
Была
33 минуты назад
2 дня назад
Дмитрий
 
25 лет
2 дня в сервисе
Был
16 часов назад
2 дня назад