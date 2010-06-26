Делаю чётко, по делу и в нужный срок. Фрилансер: дизайн (4 года), монтаж (3 года), копирайт (4 года). Работаю по задаче, без лишнего.
— Дизайн (4 года): превью, обложки, карточки товара, баннеры.
— Монтаж (3 года): ролики для YouTube, TikTok, Reels, интервью, презентации.
— Копирайт (4 года): обзоры, сценарии, разоблачения, посты, описания.
Без воды, в срок, с пониманием задачи и аудитории.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#410
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
Портфолио
- Карточка товара ВБ "Женский костюм"1 просмотр
- Монтаж коротких, трендовых, динамичных видео!нет просмотров
- Карточка товара "Кофе" 24 просмотра
- Монтаж коротких, трендовых, динамичных видео!5 просмотров
- Карточки для товара "Резиновые перчатки"нет просмотров
- Карточка товара "Кофе"4 просмотра
- Карточка товара "Чайник"6 просмотров
- Превью на Youtube, минимализм.2 просмотра
- Обзор казино Slot City3 просмотра
Отзывы заказчиков+1 новый
$7
10 баллов
месяц назад
Баннеры/Дизайн карточки
— новый отзыв
Дизайн карточекОбработка изображенийРедактирование изображенийСоздание баннеровСоздание картинок
Отличный исполнитель, быстрый, умелый, креативный. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Отвечал быстро и по теме.