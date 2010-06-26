Yaroslav_Novichk

Ярослав Новичков Yaroslav_Novichk

 
14 лет
4 года на фриланс-бирже
онлайн
1 отзыв
1 новый
Делаю чётко, по делу и в нужный срок. Фрилансер: дизайн (4 года), монтаж (3 года), копирайт (4 года). Работаю по задаче, без лишнего.

Дизайн (4 года): превью, обложки, карточки товара, баннеры.
Монтаж (3 года): ролики для YouTube, TikTok, Reels, интервью, презентации.
Копирайт (4 года): обзоры, сценарии, разоблачения, посты, описания.

Без воды, в срок, с пониманием задачи и аудитории.

#4Дизайн карточек
#6Редактирование изображений
#6Создание картинок
#8Обработка изображений
#18Создание баннеров
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#410
рейтинг фрилансера
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1 из 5

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Отзывы заказчиков+1 новый

earistov
Евгений 
42 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$7
10 баллов
месяц назад
Баннеры/Дизайн карточки
новый отзыв
Дизайн карточекОбработка изображенийРедактирование изображенийСоздание баннеровСоздание картинок
Отличный исполнитель, быстрый, умелый, креативный. Всем рекомендую!
Отличный заказчик! Отвечал быстро и по теме.
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