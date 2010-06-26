Делаю чётко, по делу и в нужный срок. Фрилансер: дизайн (4 года), монтаж (3 года), копирайт (4 года). Работаю по задаче, без лишнего.

— Дизайн (4 года): превью, обложки, карточки товара, баннеры.

— Монтаж (3 года): ролики для YouTube, TikTok, Reels, интервью, презентации.

— Копирайт (4 года): обзоры, сценарии, разоблачения, посты, описания.

Без воды, в срок, с пониманием задачи и аудитории.