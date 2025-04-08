Баннеры/Дизайн карточки

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен18 заявок118 просмотров

Имеются фото товара, упаковки, фото в интерьере. Требуется подобрать дополнительные фото в бесплатных фотобанках и оформить 5-7 изображений для карточки товара на Маркетплейсе - сделать а также оформить в соответствии с корпоративном стилем - добавить подписи, иконки и т.д.

Дизайн карточекОбработка изображенийРедактирование изображенийСоздание баннеровСоздание картинок
месяц назад
earistov
Евгений 
42 года
9 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Выбранный исполнитель

Yaroslav_Novichk
14 лет
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
месяц назад
$7
1 день
Escrow
Отличный исполнитель, быстрый, умелый, креативный. Всем рекомендую!
Отличный заказчик! Отвечал быстро и по теме.

Заявки фрилансеров

Аліна
 
17 лет
6 месяцев в сервисе
Была
10 часов назад
месяц назад
Артём
 
23 года
месяц в сервисе
Был
22 дня назад
месяц назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
61 отзыв
месяц назад
#1
Баннеры
Андрей
 
24 года
месяц в сервисе
Был
10 дней назад
месяц назад
Yaroslav_Novichk
14 лет
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
месяц назад
Лучший дизайнер баннеров апреля
Валентина
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
6 часов назад
месяц назад
Даниил
 
18 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Анастасия
 
24 года
месяц в сервисе
Была
12 дней назад
месяц назад
Наталія
 
22 года
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Анастасия
 
27 лет
2 года в сервисе
Была
день назад
месяц назад
Тарас
 
49 лет
10 лет в сервисе
Был
8 часов назад
112 отзывов
месяц назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
18 часов назад
447 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Баннеры
Виктория
 
21 год
3 года в сервисе
Был
10 дней назад
месяц назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 отзыва
месяц назад
Фамилия
 
37 лет
месяц в сервисе
Был
22 дня назад
месяц назад
Марина
 
17 лет
месяц в сервисе
Была
3 дня назад
месяц назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 отзывов
месяц назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
380 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Баннеры