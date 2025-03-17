3 баннера для моб. Приложения

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен5 заявок82 просмотра

В приложений скрин.

Нужно разработать 3 баннера , аналогичные как на скрине.

Только под стиль нового заведения.

АКЦИЯ 1: “Десерт + кофе в подарок” 🍰☕

📌 Заказывайте любой десерт из меню – и мы подарим вам кофе на выбор (эспрессо, американо, капучино или латте)!

АКЦИЯ 2: “Бургер + лимонад в подарок” 🍔🥤

📌 Закажите любой бургер из меню – и получите стакан лимонада (на выбор) абсолютно бесплатно.

Акция 3 :

При покупке на сумму от 12000 Маргарита в подарок

Срок до 06 утра завтрашнего дня.

Лучше сегодня все сделать

Создание баннеров
2 месяца назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад
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Выбранный исполнитель

IIIIIJCIIII
Евгений 
24 года
4 года в сервисе
Был
20 дней назад
2 месяца назад
$15
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик! Адекватный, общительный, легко найти общий язык, советую!

Заявки фрилансеров

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IIIIIJCIIII
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