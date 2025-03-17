В приложений скрин.

Нужно разработать 3 баннера , аналогичные как на скрине.

Только под стиль нового заведения.

АКЦИЯ 1: “Десерт + кофе в подарок” 🍰☕

📌 Заказывайте любой десерт из меню – и мы подарим вам кофе на выбор (эспрессо, американо, капучино или латте)!

АКЦИЯ 2: “Бургер + лимонад в подарок” 🍔🥤

📌 Закажите любой бургер из меню – и получите стакан лимонада (на выбор) абсолютно бесплатно.

Акция 3 :

При покупке на сумму от 12000 Маргарита в подарок

Срок до 06 утра завтрашнего дня.

Лучше сегодня все сделать