Требуется дизайнер для создания современных и конверсионных баннеров для абонементов на развлечения. Примеры работ обязательны для оценки. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.
3 баннера для моб. Приложения
В приложений скрин.
Нужно разработать 3 баннера , аналогичные как на скрине.
Только под стиль нового заведения.
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Срок до 06 утра завтрашнего дня.
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