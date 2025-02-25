Дизайнер баннеров и 3D-моделей продуктов

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт3 заявки25 просмотров

Ищем дизайнера для создания баннеров для веб-сайта нашего бренда по уходу за волосами, а также работы с 3D-дизайном продуктов. Нужно разрабатывать и наносить наши дизайн-решения на 3D-макеты упаковки. Создать баннеры для сайта (6 продуктов). Работать с 3D-моделями упаковки, накладывать готовые дизайн-решения.

3D-моделированиеСоздание баннеров
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Еклет
 
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2 месяца назад