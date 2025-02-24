Сделать 2 баннера для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт20 заявок86 просмотров

Суть банера в том, чтобы люди с сайта переходили в телеграм канал магазина.

Баннеры должны содержать текст + qr код.

Первый баннер:

Заголовок: Присоединйся к нашему каналу в телеграм (Шрифтом Nunito 700 или Nunito 900, цвет #15542e)

Подзаголовок: Часы в наличии, новости мира часов и их реплик, фото отправок клиентам (Шрифтом Inter 500)

Кнопка: с логином телеграм и иконкой тг (Шрифтом Inter 600)

Справа от текста размещаем QR код, который ведет на телеграм канал через https://t.me/логинканала

Второй баннер:

Заголовок: Служба поддержки в телеграм (Шрифтом Nunito 700 или Nunito 900, цвет #15542e)

Подзаголовок: 10:00 — 20:00 (UTC +3) (Шрифтом Inter 500)

Кнопка: с логином телеграм и иконкой тг (Шрифтом Inter 600)

Справа от текста размещаем QR код, который ведет на телеграм канал через https://t.me/логинподдержки

Фоновые изображения для баннеров прикреплил к заданию

Пример прикрепил к заданию

Дизайн сайтовСоздание баннеров
2 месяца назад
timecrafter
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