Требуется нарисовать два красивых билета на готовом баннере, посвященном спортивному событию. Важно, чтобы дизайн билетов гармонично вписывался в общий стиль баннера.
Дизайнер для создания баннеров
Нужен специалист для создания баннеров, карточек товаров и другой графики. Опыт работы приветствуется. Пишите в ЛС!
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