Дизайнер для создания превью для YouTube

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Закрыт3 заявки48 просмотров

Ищу дизайнера для создания превью для ютуба. Нужен инициативный человек, который будет предлагать идеи для улучшения превью. Идеальный кандидат должен иметь развитый вкус и большую насмотренность. Присылайте примеры своих работ с прайсом в личные сообщения.

YouTubeСоздание превью
3 месяца назад
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