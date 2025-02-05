Требуется дизайнер для создания тамбнейлов на YouTube с частотой 3-5 раз в месяц. Необходимо предоставить портфолио и прайс. Ожидается креативный подход и качество работы.
Рекламный макет
Я косметолог и мне необходимо сделать рекламный макет для Instagram
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