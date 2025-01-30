Дизайнер для создания рекламных креативов и баннеров

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Закрыт5 заявок35 просмотров

Требуется дизайнер для разработки рекламных креативов и баннеров, которые будут размещены в Telegram каналах. Необходимо предоставить примеры выполненных работ и стоимость услуг в личные сообщения.

Создание баннеровСоздание креативов
3 месяца назад
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