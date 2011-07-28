2d аниматор, Художник-мультипликатор, дизайнер

Мои навыки:

Adobe Ilustrator

Adobe Animate

Adobe Photoshop

немного Adobe After Effects

Joomla 3+ (Virtuemart 3+);

Google Web Designer

CreateJS

Что я умею:

Быстро рисую и анимирую иллюстрации, мультяшные сцены, раскадровки:

Создаю и анимирую персонажей, очень многогранный опыт в этом деле:

Также есть богатый опыт в создании анимированных и статических баннеров, а также мультипликационных видео для детей и взрослых:

Здесь можно посмотреть мой мульт:

Мои мультфильмы набирают миллионы просмотров. Детям нравится.

Могу создавать презентации, обучающие видео, монтировать несложные видеопроэкты.

Занимаюсь изготовлением уникальных креативных стикеров для Viber и Telegram:

Примеры по ссылке:

Мои стикеры нравятся людям и поднимают настроение.

Отлично обрабатываю фотографии, из плохого исходника могу сделать нечто вроде как ниже по ссылке:

Могу создавать дизайн сайтов.

Умею создавать сайты /интернет магазины на Joomla 3+ (virtuemart 3+).

Лендинг.

По ссылке пример готового интернет-магазина: