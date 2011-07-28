alex_voityuk

Александр alex_voityuk

 
38 летУкраина/Волочиск
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
2d аниматор, Художник-мультипликатор, дизайнер

Мои навыки:

Adobe Ilustrator

Adobe Animate

Adobe Photoshop

немного Adobe After Effects

Joomla 3+ (Virtuemart 3+);

Google Web Designer

CreateJS

Что я умею:

Быстро рисую и анимирую иллюстрации, мультяшные сцены, раскадровки:

Создаю и анимирую персонажей, очень многогранный опыт в этом деле:

Также есть богатый опыт в создании анимированных и статических баннеров, а также мультипликационных видео для детей и взрослых:

Здесь можно посмотреть мой мульт:

Мои мультфильмы набирают миллионы просмотров. Детям нравится.

Могу создавать презентации, обучающие видео, монтировать несложные видеопроэкты.

Занимаюсь изготовлением уникальных креативных стикеров для Viber и Telegram:

Примеры по ссылке:

Мои стикеры нравятся людям и поднимают настроение.

Отлично обрабатываю фотографии, из плохого исходника могу сделать нечто вроде как ниже по ссылке:

Могу создавать дизайн сайтов.

Умею создавать сайты /интернет магазины на Joomla 3+ (virtuemart 3+).

Лендинг.

По ссылке пример готового интернет-магазина:

Дизайн сайтаJoomlaVirtuemartPhotoshopAfter Effects
Портфолио
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Отзывы заказчиков
suprom
Роман 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Собрать слайдшоу с музыкой
Спасибо огромное. Работа связанная с Flash выполнена оперативно и безупречно. Без лишних вопросов и очень профессионально! Рекомендую!
Очень хороший заказчик! Подробное ТЗ, постоянно на связи. Рекомендую!
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