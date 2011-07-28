Мои навыки:
Adobe Ilustrator
Adobe Animate
Adobe Photoshop
немного Adobe After Effects
Joomla 3+ (Virtuemart 3+);
Google Web Designer
CreateJS
Что я умею:
Быстро рисую и анимирую иллюстрации, мультяшные сцены, раскадровки:
Создаю и анимирую персонажей, очень многогранный опыт в этом деле:
Также есть богатый опыт в создании анимированных и статических баннеров, а также мультипликационных видео для детей и взрослых:
Здесь можно посмотреть мой мульт:
Мои мультфильмы набирают миллионы просмотров. Детям нравится.
Могу создавать презентации, обучающие видео, монтировать несложные видеопроэкты.
Занимаюсь изготовлением уникальных креативных стикеров для Viber и Telegram:
Примеры по ссылке:
Мои стикеры нравятся людям и поднимают настроение.
Отлично обрабатываю фотографии, из плохого исходника могу сделать нечто вроде как ниже по ссылке:
Могу создавать дизайн сайтов.
Умею создавать сайты /интернет магазины на Joomla 3+ (virtuemart 3+).
Лендинг.
По ссылке пример готового интернет-магазина:
- 5 сек анимации для примера68 просмотров
- Мульфильм "Звезда уличного баскетбола"43 просмотра
- Анимация сцен мультфильма71 просмотр
- Мульфильм "Пираты сточных каналов"60 просмотров
- Мультфильм для детей "Как накормить дракона"136 просмотров
- Мульфильм "Переполох в канализации"67 просмотров
- Мультфильм "Мастера пранка"33 просмотра
- Анимация сцен совкового гетто32 просмотра
- Анимированный HTML баннер Криминальная Империя70 просмотров
- Илюстрации сцен для мультфильмов224 просмотра
- Персонажи для мультфильмов (много)131 просмотр
- Стикеры56 просмотров