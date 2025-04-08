Створити 2 банери для реклами

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Открыт5 заявок43 просмотра

реклама буде в соціальних мережах. Бюджет на обидва банери 600 грн - обидва в одному розмірі.
Прошу переглянути додані файли, такого плану будуть банери.
Банери потрібно буде погодити, тому можливі деякі правки.

Прошу додати в проект приклади ваших банерів-листівок.

Продвижение в социальных сетяхСоздание баннеров
день назад
Алеся
 
41 год
12 лет в сервисе
онлайн
24 отзыва
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

alex_voityuk
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
20 минут назад
21 час назад
$14
2 дня

Заявки фрилансеров

Илья
 
26 лет
2 года в сервисе
Был
18 минут назад
28 отзывов
15 часов назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
381 отзыв
20 часов назад
ТОП-5
Баннеры
alex_voityuk
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
20 минут назад
21 час назад
Ольга
 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
14 минут назад
116 отзывов
21 час назад
ТОП-5
Баннеры
Роман
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
час назад
2 отзыва
21 час назад