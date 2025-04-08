Необходим баннер для YouTube с текстом 'WHAT IS wtgspain.com'. Включите логотип и используйте предоставленные изображения. Обязательное требование – наличие портфолио. Стоимость выполнения 500 грн за один баннер.
Створити 2 банери для реклами
реклама буде в соціальних мережах. Бюджет на обидва банери 600 грн - обидва в одному розмірі.
Прошу переглянути додані файли, такого плану будуть банери.
Банери потрібно буде погодити, тому можливі деякі правки.
Прошу додати в проект приклади ваших банерів-листівок.
Выбранный исполнитель
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