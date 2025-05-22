Дизайнер для создания баннеров и анимационных стикеров

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Открыт6 заявок19 просмотров

Наша компания ищет дизайнера для создания макетов и баннеров для групп в ВК и ТГ, а также анимационных стикеров для ТГ и флаеров для печати. Необходимо хорошо владеть Adobe Photoshop и иметь стаж работы от 1 до 3 лет.

Adobe PhotoshopДизайн флаеровСоздание баннеровСоздание стикеров
день назад
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Заявки фрилансеров

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