Требуется разработать новый баннер для сайта с описанием процесса онлайн бронирования тура. Необходимо обновить дизайн, включая изображения, для удобства восприятия информации. Размеры баннера должны подходить для использования на платформе Тильда, учитывая мобильные и планшетные версии.
Дизайнер для создания баннеров и анимационных стикеров
Наша компания ищет дизайнера для создания макетов и баннеров для групп в ВК и ТГ, а также анимационных стикеров для ТГ и флаеров для печати. Необходимо хорошо владеть Adobe Photoshop и иметь стаж работы от 1 до 3 лет.
Заявки фрилансеров
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