Необходим анимированный баннер (оверлей) для размещения поверх коротких вертикальных роликов, таких как Instagram Reels и YouTube Shorts. Пример баннера будет предоставлен после отклика.
Дизайнер для видео баннеров
Требуется дизайнер для создания видео баннеров, включающих статические и динамические элементы. Работы немного, нужны качественные и быстрые решения.
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