Дизайнер для видео баннеров

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Открыт4 заявки10 просмотров

Требуется дизайнер для создания видео баннеров, включающих статические и динамические элементы. Работы немного, нужны качественные и быстрые решения.

Создание баннеров
день назад
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Заявки фрилансеров

Аліна
 
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день назад