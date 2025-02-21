Требуется дизайнер, который сможет создать превью для роликов на платформах YouTube, RuTube и VK Видео. Необходимо учитывать специфику каждой платформы, чтобы привлекать зрителей и повышать просмотры. Ожидается качественный и креативный подход к дизайну, соответствующий современным трендам.