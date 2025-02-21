Требуется графический дизайнер для разработки баннеров для Reddit, ориентированных на проекты в игровой индустрии и донаты. Опыт работы в данной сфере будет являться преимуществом. Необходимо предоставить портфолио и условия сотрудничества.
Дизайнер для создания превью роликов YouTube, RuTube и VK Видео
Требуется дизайнер, который сможет создать превью для роликов на платформах YouTube, RuTube и VK Видео. Необходимо учитывать специфику каждой платформы, чтобы привлекать зрителей и повышать просмотры. Ожидается качественный и креативный подход к дизайну, соответствующий современным трендам.
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