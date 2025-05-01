Графический дизайнер для создания баннеров для Reddit

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Открыт4 заявки21 просмотр

Ищу графического дизайнера для создания баннеров для Reddit, связанных с проектами в игровой индустрии и донатами. Опыт в подобных нишах будет преимуществом. Напишите в ЛС с портфолио и условиями работы.

Создание баннеров
2 дня назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Никита
 
16 лет
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Был
7 часов назад
20 часов назад
Аліна
 
17 лет
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2 дня назад
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Владимир
 
17 лет
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