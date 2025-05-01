Необходим дизайнер для разработки баннеров для бота проекта ИИ-фотоссесий. Предоставлено техническое задание и материалы. Требуется выполнить тестовое задание, состоящее из 1-2 баннеров, чтобы продемонстрировать навыки и соответствие требованиям проекта.
Графический дизайнер для создания баннеров для Reddit
Ищу графического дизайнера для создания баннеров для Reddit, связанных с проектами в игровой индустрии и донатами. Опыт в подобных нишах будет преимуществом. Напишите в ЛС с портфолио и условиями работы.
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