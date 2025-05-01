Рекламное объявление

$10
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Открыт12 заявок82 просмотра

Нужно сделать небольшое рекламное объявление для отправки через мессенджеры (вайбер вотсап) с кликабельным адресом сайта . Что то типа - Логотип, 3-4 предложения услуги , адрес сайта телефон.

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11 дней назад
Юрий
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Заявки фрилансеров

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Яна
 
23 года
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Давид
 
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месяц в сервисе
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Тарас
 
15 лет
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Аліна
 
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2 дня назад
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Роман
 
25 лет
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Иван
 
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Ніна
 
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Анна
 
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Диана
 
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Ярослав
 
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11 дней назад
Лучший дизайнер баннеров апреля
Артем
 
36 лет
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2 дня назад
11 дней назад