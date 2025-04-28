Создание карточек товаров для маркетплейсов Ozon и Wildberries

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Закрыт10 заявок46 просмотров

Ищу дизайнера, который сможет создать карточки товаров для маркетплейсов Ozon и Wildberries. Тематика — бытовая техника. Требуется разработать визуально чистые и информативные карточки, акцентируя внимание на характеристиках и преимуществах товара.

Создание карточек товаров
14 дней назад
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