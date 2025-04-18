Дизайнер для оформления контента

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Закрыт7 заявок26 просмотров

Ищу дизайнера для выполнения мелких задач по оформлению контента, включая создание баннеров, подпись фото и подбор шрифтов. Оплата сдельная. Пожалуйста, пишите в личные сообщения с прайсом и примерами работ.

Подбор шрифтовСоздание баннеров
15 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Алёна
 
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Лучший дизайнер баннеров апреля
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