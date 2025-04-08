Создание карточек для Авито

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт7 заявок38 просмотров

Ищу дизайнера для создания карточек для Авито. Пишите в лс сразу с ценами и портфолио.

АвитоСоздание карточек товаров
15 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Валентина
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
4 часа назад
12 дней назад
Жандос
 
27 лет
13 дней в сервисе
Был
12 дней назад
13 дней назад
Ярослав
 
14 лет
4 года в сервисе
Был
5 часов назад
1 отзыв
14 дней назад
Лучший дизайнер баннеров апреля
Анастасия
 
33 года
месяц в сервисе
Была
5 дней назад
14 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
14 дней назад
Никита
 
17 лет
18 дней в сервисе
Был
10 часов назад
15 дней назад
Елена
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
3 дня назад
4 отзыва
15 дней назад