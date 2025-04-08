Создание карточек для Авито

Требуется дизайнер для создания 3 баннеров и 3 визуальных УТП, которые оформят профиль на маркетплейсе. Все необходимые материалы, включая логотип и цветовую палитру, будут предоставлены. Ожидается аккуратная и стильная реализация. Возможна дальнейшая работа по оформлению контента и лендингов.