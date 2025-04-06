Требуется оформить 5-7 изображений для карточки товара на Маркетплейсе, используя имеющиеся фото товара и упаковки. Необходимо также подобрать дополнительные фото в бесплатных фотобанках и оформить изображения в корпоративном стиле, добавив подписи и иконки.
Дизайнер обложек для YouTube каналов детской тематики
Ищу дизайнера обложек для YouTube с высоким уровнем, специализирующегося на детских каналах. Требуется предоставить кейсы для рассмотрения.
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