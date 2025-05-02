Добрый день! Готов рассмотреть ваши предложения по работе с дизайнами сайтов, так же создаю карточки для маркетплейсов WB/OZON/AliExpress. Создам красивейший дизайн по вашему вкусу и предложениям в кратчайшие сроки за небольшую плату за работу. Работаю на площадке Figma. Так как я начинающий специалист плату беру небольшую, пока не наберу достаточное количество работ в портфолио. Рад знакомству с вами!