Требуется редизайн блока «История компании» на сайте. Необходимо сделать так, чтобы блок полностью вмещался на странице без горизонтального скролла. Исходники будут предоставлены в Figma.
Дизайн по Банерам
Нужны дизайнеры для креативов на баннерную рекламу.
Было бы здорово, посмотреть примеры работ и если есть показатели CTR.
Тема: кормов для животных собак/кошек.
Заявки фрилансеров
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