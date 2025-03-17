Требуется дизайнер для разработки карточек товаров в категории 'электроника'. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с крупными брендами и уметь создавать эффект 'премиум' даже для недорогих товаров. Задача включает создание привлекательных и качественных визуальных материалов.