Дизайн по Банерам

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт13 заявок71 просмотр

Нужны дизайнеры для креативов на баннерную рекламу.
Было бы здорово, посмотреть примеры работ и если есть показатели CTR.
Тема: кормов для животных собак/кошек.

Контекстная рекламаСоздание баннеровСоздание креативовТаргетированная реклама
месяц назад
Antony98
Антон 
26 лет
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месяц назад

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