Необходимо разработать 2 баннера для сайта, которые будут направлять пользователей в телеграм канал магазина. Первый баннер должен содержать заголовок и подзаголовок с указанными шрифтами и цветами, а также QR код. Второй баннер также включает заголовок, подзаголовок и QR код. Фоновые изображения и примеры прикреплены к заданию.