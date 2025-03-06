Дизайн шаблонов для презентаций и соцсетей

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Закрыт6 заявок26 просмотров

Ищем дизайнера для разработки шаблонов для презентаций, постов в Telegram и Instagram, а также превью и баннеров на YouTube. Необходим современный стиль с элементами минимализма, адаптированный под наш бренд.

InstagramTelegramYouTubeСоздание баннеровСоздание превьюСоздание презентаций
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Малика
 
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Эьзоза
 
17 лет
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Никита
 
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Алексей
 
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2 месяца назад