Ищется дизайнер для создания баннеров для веб-сайта бренда по уходу за волосами и разработки 3D-моделей упаковки. Необходимо создать 6 баннеров и наложить дизайн-решения на 3D-макеты продукции. Опыт работы с 3D-дизайном и веб-дизайном приветствуется.
Дизайн шаблонов для презентаций и соцсетей
Ищем дизайнера для разработки шаблонов для презентаций, постов в Telegram и Instagram, а также превью и баннеров на YouTube. Необходим современный стиль с элементами минимализма, адаптированный под наш бренд.
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