Дизайнер для создания баннеров и аватаров в канве

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Закрыт6 заявок54 просмотра

Нужен дизайнер для выполнения небольших, регулярных задач, таких как создание баннеров, аватаров и заставок, а также иногда презентаций. Работы должны быть сделаны в канве. Примеры работ необходимо присылать в личные сообщения.

CanvaСоздание аватарокСоздание баннеровСоздание презентаций
2 месяца назад
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Илья
 
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