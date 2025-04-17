Привет.

Нужно создать Шапку и логотипы для 2-х YouTube каналов и шапку и логотипы для социальных сетей таких как:

ВКонтакте

Одноклассники

Фейсбук

Для YouTube канала создать основную шапку и иконку для канала.

В социальных сетях создать логотипы и шапки группы (Сообщества),чтобы отображали тематику группы.

ВКонтакте создать логотип и живую шапку.

Во всех группах и на YouTube канале все шапки профиля должны быть адаптивными для всех мобильных устройств.

1 YouTube канал называется Учимся готовить. Посвящён тематики кулинарии: салатов,сендвичам и т.п.

Сайт: salatik.top

2 YouTube канал называется На заметку.

Этот канал посвящён тематики обзоров товаров, обсуждению каких - либо вопросов помогающий быть подкованным или знающим уже о данном товаре или услуге. Что поможет другим людям взять на заметку делать,покупать или заказать товары зная об этом уже заранее.

Сроки и оплату за работу указывайте, пожалуйста при подаче заявки.

Работаю по безопасной сделки или оплата на карту после завершения работы.

Никаких предоплат.