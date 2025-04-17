Требуется дизайнер для выполнения мелких задач по оформлению контента. Основные задачи включают создание баннеров, подпись фото и подбор шрифтов. Оплата сдельная. Примеры работ помогут в выборе исполнителя.
Создать дизайн шапки и логотип для YouTube и соц.сетей.
Привет.
Нужно создать Шапку и логотипы для 2-х YouTube каналов и шапку и логотипы для социальных сетей таких как:
ВКонтакте
Одноклассники
Фейсбук
Для YouTube канала создать основную шапку и иконку для канала.
В социальных сетях создать логотипы и шапки группы (Сообщества),чтобы отображали тематику группы.
ВКонтакте создать логотип и живую шапку.
Во всех группах и на YouTube канале все шапки профиля должны быть адаптивными для всех мобильных устройств.
1 YouTube канал называется Учимся готовить. Посвящён тематики кулинарии: салатов,сендвичам и т.п.
Сайт: salatik.top
2 YouTube канал называется На заметку.
Этот канал посвящён тематики обзоров товаров, обсуждению каких - либо вопросов помогающий быть подкованным или знающим уже о данном товаре или услуге. Что поможет другим людям взять на заметку делать,покупать или заказать товары зная об этом уже заранее.
Сроки и оплату за работу указывайте, пожалуйста при подаче заявки.
Работаю по безопасной сделки или оплата на карту после завершения работы.
Никаких предоплат.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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