Требуется создать стильный логотип для компании, предлагающей туры по дикой природе Казахстана. Логотип должен отражать атмосферу приключений и уединения. Необходимо предоставить минимум 3 варианта до 17:00 по времени Алматы (GMT+6) завтра, с доработкой до окончательного утверждения. Финальный вариант должен быть в векторе и PNG с прозрачным фоном.
Логотип
Ищу человека, который придумает и отрисует логотип, с которым мы в дальнейшем пойдем разраатывать ФС.
Нужен логотип для сервиса для партнерства и создания различных реферальных ссылок. Название его - friends. можно лого сделать или только из этого названия... или friends, firends' в общем на ваше усмотрение. В pinterest много вариантов минималистичных стильных логотипов -надписей. Важно учесть, что в надписи должен быть 1 элемент отличительный, чтобы он символизировал что-то из этого ассоциативного ряда: дружбу, партнерство, взаимовыручку, рекомендации, дружеские советы.
Прикрепил разные референсы и визуал по кабиенту самого сервиса.
Заявки фрилансеров
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