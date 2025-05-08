Логотип

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Открыт8 заявок98 просмотров
#1$30
#2$5

Ищу человека, который придумает и отрисует логотип, с которым мы в дальнейшем пойдем разраатывать ФС.

Нужен логотип для сервиса для партнерства и создания различных реферальных ссылок. Название его - friends. можно лого сделать или только из этого названия... или friends, firends' в общем на ваше усмотрение. В pinterest много вариантов минималистичных стильных логотипов -надписей. Важно учесть, что в надписи должен быть 1 элемент отличительный, чтобы он символизировал что-то из этого ассоциативного ряда: дружбу, партнерство, взаимовыручку, рекомендации, дружеские советы.
Прикрепил разные референсы и визуал по кабиенту самого сервиса.

Отрисовка логотиповСоздание логотипов
день назад
Артем
 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
6 отзывов
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

ЕЕ
 
22 года
37 минут в сервисе
Был
12 минут назад
12 минут назад
Сергей
 
26 лет
10 часов в сервисе
Был
2 часа назад
10 часов назад
Андрій
 
35 лет
11 часов в сервисе
Был
10 часов назад
10 часов назад
Ілля
 
20 лет
год в сервисе
Был
18 часов назад
18 часов назад
Валерия
 
19 лет
19 часов в сервисе
онлайн
19 часов назад
Анастасия
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
42 минуты назад
74 отзыва
21 час назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Роман
 
26 лет
5 лет в сервисе
онлайн
2 отзыва
21 час назад
Роман
 
43 года
4 года в сервисе
онлайн
день назад