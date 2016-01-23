Maiboroda-T

Татьяна Майборода Maiboroda-T

 
38 летУкраина/Харьков
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайн / 2D-графика / 3D-графика / 3D-моделирование / Фотообработка

 E-mail: [email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
nikolaynabatov
Николай 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$12
10 баллов
5 лет назад
Картины
Все хорошо и быстро. Рекомендую
Rodney7
Родион 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Логотип для салона красоты
Отличная работа!
Благодарю и рекомендую!
Ответный отзыв
dveriswarog33
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Создание рисунков для пескоструйных стекол в векторе (для дверей)
Благодарю Татьяну за работу! Все пожелания учтены, работа выполнена в срок.
Сотрудничеством очень довольна. Было предоставлено четкое задание, оплата внесена своевременно. Рекомендую!
Ответный отзыв
d1n2s
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Создание и доработка эмблемы по картинке
Работа была выполнена качественно и в срок. Были учтены все пожелания. Исполнитель всегда находился на связи, общался вежливо и профессионально. Рекомендую! Сам продолжаю сотрудничать с Татьяной и по другим своим проектам.
Заказчик хороший. Всегда на связи, на поступающие по проекту вопросы реагирует быстро. Благодарю Дениса за сотрудничество)
Ответный отзыв
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