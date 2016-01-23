Дизайн / 2D-графика / 3D-графика / 3D-моделирование / Фотообработка
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Портфолио
- Векторная отрисовка - ВИТРАЖ304 просмотра
- Логотип - БАНЯ СУВОРОВСКАЯ1200 просмотров
- Буклет - АРТЕЛЬ БАННАЯ675 просмотров
- Визуализация экстерьера - КАФЕ246 просмотров
- Визуализация экстерьера - КАФЕ264 просмотра
- Визуализация - САНУЗЕЛ222 просмотра
- Визуализация - САНУЗЕЛ202 просмотра
- Свидетельство - МАБИ224 просмотра
- Логотип - X-GRAVITY232 просмотра
- Фотомонтаж189 просмотров
- Визуализация - КУХНЯ185 просмотров
- Визуализация - КУХНЯ191 просмотр
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
5 лет назад
Все хорошо и быстро. Рекомендую
$5
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа!
Ответный отзыв
Благодарю и рекомендую!
$6
10 баллов
7 лет назад
Благодарю Татьяну за работу! Все пожелания учтены, работа выполнена в срок.
Ответный отзыв
Сотрудничеством очень довольна. Было предоставлено четкое задание, оплата внесена своевременно. Рекомендую!
$4
10 баллов
8 лет назад
Работа была выполнена качественно и в срок. Были учтены все пожелания. Исполнитель всегда находился на связи, общался вежливо и профессионально. Рекомендую! Сам продолжаю сотрудничать с Татьяной и по другим своим проектам.
Ответный отзыв
Заказчик хороший. Всегда на связи, на поступающие по проекту вопросы реагирует быстро. Благодарю Дениса за сотрудничество)
Архитектура зданий
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Шрифты
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга