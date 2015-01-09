nikolaynabatov

Николай nikolaynabatov

 
38 летРоссия/Тверь
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ценники

    Добрый день! Нужно доработать стикеры для ценников шаблон во вложение, данный стикер будет располагаться под меловым ценником, выглядывая сбоку из под ценника.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Листовка А6

    Листовка об открытие магазина цветная с двух сторон.  Сторона А  название магазина фото адрес телефон сайт  соц сети Сторона Б Карта место расположение

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Картины

    Нужно переделать картинки во вложении в электронный формат под формат печати а2-а3. Так же сделать картинку такого же формата с описанием  Краб камчатский Лосось атлантический  Семга Форель Креветка северная Данные картины будут размещены в рыбном магазине. Готов рассмотреть ваши предложения.

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    5 лет назад

  • Визитки, лого, буклет

    1. Нужно сделать логотип используя цветовую гамму как на банере во вложении 2. Визитки цветовая гамма такая же на одной странице название с лого и чем занимаемся, на другой стороне контакты, вк, и мини карта адреса ...

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Баннер на фасад

    Разработать рекламу на фасад, сверху должно быть размещено название магазина РЫБА СЕВЕРА, так же нужно уместить надпись прямиком из мурманска. По бокам с одной стороны информация о наличие свежей охлажденной рыбы, с другой креветка без ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рейтинг топ пользователей

    На сайте будет рейтинг пользователей, нужен фон подиум для трех первых мест, где будут отображены аватарки пользователе.На каждую фото нужно призовой кубок скорее всего кубки золото бронза и серебро .тематика сайта кино

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Фон рейтинга

    На сайте будет рейтинг пользователей, нужен фон подиум для трех первых мест, где будут отображены аватарки пользователе. На каждую фото нужно призовой кубок. пример во вложение. тематика сайта кино

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Визитка

    Создать макет визитки двухстороннюю, с одной стороны логотип компании с ФИО и номеров телефона, с другой стороны адреса магазинов

    Дизайн продукции31 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Текст на сайте

    на сайте присутствуют около 2000 новостей, текст скопирован с других источников. нужно изменить текст без потери смысла, чтоб он был уникален. интересует цена вопроса, так что сразу пишите ориентировочную цену ваших услуг.

    Тексты для сайта
    Редактирование и Корректура34 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Фон для сайта

    $5

    Нужен коллаж из персонажей недавно вышедших фильмов для сайта, или фон из одного фильма который сейчас показывают в кино.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    Дизайн главной страницы, стайт http://kinovzale.ru, нужно придумать что то оригинальный фон под фильмы, может в виде видеопленки на которой будет расположены фильмы, а надпись с названием с боку. Если есть другие идеи, рад буду выслушать!

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Fral102
23 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Листовка А6
Спасибо за еще один заказ! Все отлично, рекомендую к работе.
В очередной раз показал себя с лучшей стороны)
Ответный отзыв
Fral102
23 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Листовка о приеме на работу
Приятно было работать, отличный заказчик . Рекомендую!
Все быстро и четко, адекватно реагировал на замечания и вовремя все исправлял. Приятно работать
Ответный отзыв
Galinichenko
Данил 
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Рейтинг топ пользователей
Максимально доступно объяснил что нужно сделать. Проблем не было, оплата в срок. Рекомендую!
Все быстро и качественно!
Ответный отзыв
belsergys
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Описание сайта
Хороший заказчик, приятно было с ним работать. Рекомендую!
Очень доволен работой Сергея, работа написана качественно и быстро. Рекомендую ВСЕМ!!!
Ответный отзыв
libertarian
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Фон для сайта
Постановка задачи отличная. Заказщик все оплатил в срок. Рекомендую!
Все прошло отлично, всем доволен! Исполнитель всегда был на связи и всегда во время отвечал, сроки не сорвал. Было предложено много и интересных вариантов. Фон на сайте получился хороший, все устраивает! Рекомендую
Ответный отзыв