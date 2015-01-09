nikolaynabatov

Добрый день! Нужно доработать стикеры для ценников шаблон во вложение, данный стикер будет располагаться под меловым ценником, выглядывая сбоку из под ценника.
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт5 лет назад
создать шаблон для этикеток в программе [b]Nicelabel[/b]Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Листовка А4 о приеме на работе.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
Листовка об открытие магазина цветная с двух сторон. Сторона А название магазина фото адрес телефон сайт соц сети Сторона Б Карта место расположениеДизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно переделать картинки во вложении в электронный формат под формат печати а2-а3. Так же сделать картинку такого же формата с описанием Краб камчатский Лосось атлантический Семга Форель Креветка северная Данные картины будут размещены в рыбном магазине. Готов рассмотреть ваши предложения.Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен5 лет назад
1. Нужно сделать логотип используя цветовую гамму как на банере во вложении 2. Визитки цветовая гамма такая же на одной странице название с лого и чем занимаемся, на другой стороне контакты, вк, и мини карта адреса ...Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт7 лет назад
Разработать рекламу на фасад, сверху должно быть размещено название магазина РЫБА СЕВЕРА, так же нужно уместить надпись прямиком из мурманска. По бокам с одной стороны информация о наличие свежей охлажденной рыбы, с другой креветка без ...Баннеры18 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужно создать модуль дя сайта РЕЙТИНГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
На сайте будет рейтинг пользователей, нужен фон подиум для трех первых мест, где будут отображены аватарки пользователе.На каждую фото нужно призовой кубок скорее всего кубки золото бронза и серебро .тематика сайта киноИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
На сайте будет рейтинг пользователей, нужен фон подиум для трех первых мест, где будут отображены аватарки пользователе. На каждую фото нужно призовой кубок. пример во вложение. тематика сайта киноИллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт8 лет назад
Создать макет визитки двухстороннюю, с одной стороны логотип компании с ФИО и номеров телефона, с другой стороны адреса магазиновДизайн продукции31 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Интересует продвижение сайта http://kinovzale.com Пожалуйста стоимость, сроки и условия.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Описание сайта 1200 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
на сайте присутствуют около 2000 новостей, текст скопирован с других источников. нужно изменить текст без потери смысла, чтоб он был уникален. интересует цена вопроса, так что сразу пишите ориентировочную цену ваших услуг.Редактирование и Корректура34 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5
Нужен коллаж из персонажей недавно вышедших фильмов для сайта, или фон из одного фильма который сейчас показывают в кино.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Дизайн главной страницы, стайт http://kinovzale.ru, нужно придумать что то оригинальный фон под фильмы, может в виде видеопленки на которой будет расположены фильмы, а надпись с названием с боку. Если есть другие идеи, рад буду выслушать!Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт9 лет назад