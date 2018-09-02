Листовка о приеме на работу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен11 заявок195 просмотров

Листовка А4 о приеме на работе.

7 лет назад
nikolaynabatov
Николай 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Fral102
25 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
Все быстро и четко, адекватно реагировал на замечания и вовремя все исправлял. Приятно работать
Приятно было работать, отличный заказчик . Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Fral102
25 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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