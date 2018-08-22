Сделать рекламный буклет на две страницы A4 + текст

Работа выполнена просто шикарно. Креатив и дизайн на высочайшем уровне. Виктория смогла решить очень серьезную задачу, реализация которой доступна очень немногим. Если вам нужен не просто дизайнер, а человек, который способен визуализировать просто и понятно очень сложные процессы. Не просто нарисовать по подробному ТЗ, а помочь воплотить в жизнь, то, что даже заказчик представляет очень относительно. То вам к Виктории. Дизайнеров с таким подходом к делу и такой креативностью буквально единицы.