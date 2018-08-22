Сделать рекламный буклет на две страницы A4 + текст

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен11 заявок227 просмотров

Задача - в компактной и доступной форме используя инфографику описать действие и преимущества одного из комплексов инструментов системы для риелторов. Требуется придерживаться фирменного стиля компании. На второй странице нужно указать все ключевые возможности системы без детального раскрытия. 

Образец фирменного стиля - http://realtnavi.ru/ (сайт компании)

Комплекс инструментов - http://realtnavi.ru/blog/obuchenie/ 

Описание работы первого инструмента - http://prntscr.com/kigvl6

Описание работы второго связанного инструмента - http://prntscr.com/kigvwq 

Вытащить из все этой информации основную суть и доступно показать ее в буклете. 

7 лет назад
Edward_79
Эдуард 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vm-design
Виктория 
43 года
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад
$75
5 дней
Работа выполнена просто шикарно. Креатив и дизайн на высочайшем уровне. Виктория смогла решить очень серьезную задачу, реализация которой доступна очень немногим. Если вам нужен не просто дизайнер, а человек, который способен визуализировать просто и понятно очень сложные процессы. Не просто нарисовать по подробному ТЗ, а помочь воплотить в жизнь, то, что даже заказчик представляет очень относительно. То вам к Виктории. Дизайнеров с таким подходом к делу и такой креативностью буквально единицы.
С Эдуардом очень интересно работать, он сам погружен в задачу и нацелен на успех, а это ещё как вдохновляет. Активно взаимодействует и помогает. Умный, интересный собеседник. Ответственный и требовательный заказчик. В результате нашего тандема у нас получилось выполнить поставленную задачу, и во многом, благодаря Эдуарду. Благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

vm-design
Виктория 
43 года
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад

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