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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
11 лет назад
Выполнил в срок. Работой доволен. Ответственный исполнитель, рекомендую.
Ответный отзыв
Влад, обязательный работодатель с широким кругозором. Сотрудничеством доволен, рекомендую.
$2
10 баллов
11 лет назад
Работа с Эдуардом оставила у меня только положительные впечатления. Мне была необходима небольшая серия SEO-статей на весьма популярную тематику. Одну из них я поручил Эдуарду. Перед выполнением задания, он детально проанализировал область, выявил и рекомендовал мне дополнительно включить несколько ключевых фраз, которые отлично вписались в текст и хорошо сказались на реакции поисковых систем. Редко встречаются исполнители, от которых можно ожидать настолько вдумчивой работы. Без сомнения, я буду работать с Эдуардом вновь. Всегда корректное общение по делу, продуманные рекомендации и четкое соблюдение сроков — вот те плюсы, которые заставили меня написать столь развернутый отзыв.
Ответный отзыв
Если и можно получать удовольствие от работы, то только если выполняешь ее для такого человека как Андрей. К сожалению, таких заказчиков, которые понимают и ценят качественную работу по достоинству - все меньше и меньше. Очень надеюсь на дальнейшее активное сотрудничество с Андреем. И еще, не раз замечал, если сотрудничаешь с хорошим человеком, то и работа ладиться. Андрей как раз из этой редкой категории людей.
$2
10 баллов
11 лет назад
Отличные тексты и четкое понимание ТЗ. Эдуард с энтузиазмом подошел к заданию и тексты получились очень живые и интересные. Ключи (SEO) так же вписаны очень изящно и оригинально. Рекомендую!
Ответный отзыв
Степан просто уникальный заказчик, горячо его рекомендую. Четкое ТЗ и круглосуточная поддержка. И что самое приятное в работе с ним - требования соответствуют бюджету.
Копирайтинг
3 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга