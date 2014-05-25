Требуется сделать новогодний задник для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок160 просмотров

Новый задник должен сохранить стилистику и главную героиню текущего задника, но при этом иметь "зимний, новогодний" вид. Например девушку одеть в костюм т.н. американской снегурочки, вместо пузырей добавить снежинки и т.п. PSD исходник и текущие картинки предоставляются. Сайт - http://shampun.com.ua/ Текущая картинка прикреплена к проекту.

Оплата WM.

11 лет назад
Edward_79
Эдуард 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

khmelevaya
34 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад
$10
1 день
В итоге работой остался доволен. Главный минус сотрудничества на тот момент - невнимательное отношение к деталям, главный плюс - работает над собой и старается такое отношение исправить.
Отличное сотрудничество! Своевременная оплата. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

khmelevaya
34 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно видоизменить маленькое меню на сайте

    $50

    Нужно переделать дизайн меню на сайте. Меню из 4-х кнопок в столбик. Во-первых чтоб кнопки были отдельно (не соприкасались), больше по размеру, одинаковые по размеру и не оранжевые, может белые в оранжевой рамочке (можно и ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    Для WordPress нужен дизайн сайта. Что-то в таком стиле и похожей структурой http://livedemo00.template-help.com/drupal_47585/ Тематика - сладости. Нужен дизайн главной и внутренней страницы. Если делаете верстку - предлагайте.

    WordPress
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен веб дизайнер

    Что на данном этапе требуется: 1. Ваше портфолио 2. Опишите каким вы видите дизайн сервиса поставщика услуг (минимум графики, место под банеры не предусматривается,, ценим каждый свободный ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн интернет магазина и иконок

    $500

    Нужно нарисовать дизайн интернет магазина главная + 5-7 страниц внутренних. Заказчику нравиться такой дизайн sony.com только светлее. Еще нужно будет нарисовать дизайн для мобильной версии и 20 иконок для категорий. Нужен хороший качественный дизайн. ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта одностраничника

    $50

    Требуется дизайнер для создания простого дизайна сайта одностраничника эротической направленности. Схематичный пример предоставлю. Бюджет до 40$ за дизайн этого одностраничника.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Изменение шапки и подвала сайта ДЛЕ (СРОЧНО)

    $50

    Срочно нужно изменить: 1. Создать шапку и подвал сайта. 2. Изменение структуры сайта. 3. Уникализировать шаблон. 4. Сделать страницу каталога. Что касается оплаты пишите свои предпочтения и на основании их ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать дизайн 9-ти сайтов заглушек

    $500

    Нужно нарисовать дизайн для 9-ти сайтов заглушек игровой тематики. Структура каждой заглушки такая: http://take.ms/payle Для каждого сайта-заглушки: 1) уникальная шапка с логотипом (логотип нужно только уникализировать из существующих, ...

    HTML
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад