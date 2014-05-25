Нужно переделать дизайн меню на сайте. Меню из 4-х кнопок в столбик. Во-первых чтоб кнопки были отдельно (не соприкасались), больше по размеру, одинаковые по размеру и не оранжевые, может белые в оранжевой рамочке (можно и ...
Требуется сделать новогодний задник для сайта
Новый задник должен сохранить стилистику и главную героиню текущего задника, но при этом иметь "зимний, новогодний" вид. Например девушку одеть в костюм т.н. американской снегурочки, вместо пузырей добавить снежинки и т.п. PSD исходник и текущие картинки предоставляются. Сайт - http://shampun.com.ua/ Текущая картинка прикреплена к проекту.
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