Нужно видоизменить маленькое меню на сайте

Нужно переделать дизайн меню на сайте. Меню из 4-х кнопок в столбик. Во-первых чтоб кнопки были отдельно (не соприкасались), больше по размеру, одинаковые по размеру и не оранжевые, может белые в оранжевой рамочке (можно и другие варианты) и с картинкой, например калькулятор, - пример на этом сайте слева http://lux-okna.com.ua/?gclid=CPfAiOOvh7sCFQld3godmhsAPw. И еще на кнопке «Окна и двери в кредит» написать просто "кредит". И нужно расположить в такой последовательности: «заказ просчета», «вызов замерщика», «кредит», «партнерам». Нужно чтоб оно бросалось в глаза сразу и выглядело приятно. Детали уточняйте. Помимо оформления дизайна, нужно разместить изменения на сайте.