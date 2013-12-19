Нужно нарисовать дизайн для 9-ти сайтов заглушек игровой тематики. Структура каждой заглушки такая: http://take.ms/payle Для каждого сайта-заглушки: 1) уникальная шапка с логотипом (логотип нужно только уникализировать из существующих, ...
Нужно видоизменить маленькое меню на сайте
Нужно переделать дизайн меню на сайте. Меню из 4-х кнопок в столбик. Во-первых чтоб кнопки были отдельно (не соприкасались), больше по размеру, одинаковые по размеру и не оранжевые, может белые в оранжевой рамочке (можно и другие варианты) и с картинкой, например калькулятор, - пример на этом сайте слева http://lux-okna.com.ua/?gclid=CPfAiOOvh7sCFQld3godmhsAPw. И еще на кнопке «Окна и двери в кредит» написать просто "кредит". И нужно расположить в такой последовательности: «заказ просчета», «вызов замерщика», «кредит», «партнерам». Нужно чтоб оно бросалось в глаза сразу и выглядело приятно. Детали уточняйте. Помимо оформления дизайна, нужно разместить изменения на сайте.
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