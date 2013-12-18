Нужен дизайн для сайта на DLE и прочее

Необходим дизайн для сайта, работающий на DLE CMS 10.1, тематика - турфирма, состоящий из главной страницы (по центру модуль бронирования), и из дополнительных страниц с контентом.

Также необходимо видоизменить модуль бронирования (css стили в основном) под новый будуще созданный дизайн.