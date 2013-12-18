Ввиду смены движка магазина требуется обновление и дизайна + его верстка, который кроме этого морально устарел. Сайт http://yimperatora.ru/ Готовы платить до 500$ (предлагайте ваши цены за дизайн + верстку). Сайт будет на движке ...
Логотип и баннеры для вебстудии.
Срочно!
Для проекта http://yourgambling.ru/ требуется логотип, иконка, баннер для блока справа и 468*60 баннеры.
ТЗ для логотипа:
1. Общие требование - Формат PNG, 940*60 px, вес до 400Кб, желательно использовать текущую иконку сайта http://yourgambling.ru/images/ico.jpg - т.е. буквы Y и G выделить;
2. Стиль - Текстовый, в деловом стиле, желательно обьёмный и с парой эффектов, слева само лого, а справа слоган, как бы всё вместе;
3. Пример - http://www.microgaming.co.uk/ibweb/1/img/110909111832Logo.jpg - типа этого - слева значок с буквами Y и G и полный текст - YourGambling, справа слоган, стиль текста YourGambling и слогана похожий;
4. Характер - Солидный;
5. Текстовое наполнение - Как нибудь завитые или скрещенные буквы Y и G, YourGambling, и слоган.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, нужно создать 6 страниц с кнопкой "скачать" Вот примеры: http://browser.yandex.ru/?from=direct_serp__all-devices-sync_|&banerid=0602000000 http://soft.rambler.ru/nichrome/ http://www.playfree.org/ru/ pera.yandex.ru/?from=direct_serp__5| http://www.opera.com/ru И так далее... В результате хочу получить html странички с ...Завершен11 лет назад
Необходимо сделать: логотип, дизайн сайта, фирменный стиль. На согласование с заказчиком необходимо представить предложение по лого и эскизы дизайна. Если предложение будет принято: будет необходим полный комплект: логотип, фирменный стиль(брендбук), ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Добавить на сайт графику ,соответствующую временам года (для зимы - снежинки, елку,игрушки и т.п.)Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад
требуется веб дизайнер Создание подписной страницы по ТЗ Интересуют сроки исполнения,стоимость работы и портфолиоДизайн сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется разработать 2 карты со схемами проезда. Пример http://www.tvstm.ru/contacts/Завершен11 лет назад
Уважаемые фрилансеры, добрый день. Мне нужна разработка дизайна одной страницы для уже существующего сайта. Цель - сделать страницу типа мини-лендинга. Т.е. с перечислением материалов, с которыми работает компания. Работать нужно ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Добрый день. Ищу опытного и креативного дизайнера, который сможет создать фирменный стиль и сумеет передать основную идею сервиса bitcointipper.com На данный момент дизайн который был раньше уже устарел и не маштабируем. ...Завершен11 лет назад
ТЗ и "примерная визуализация" в приложенных файлах.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад