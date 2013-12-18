Логотип и баннеры для вебстудии.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок193 просмотра

Срочно!

Для проекта http://yourgambling.ru/ требуется логотип, иконка, баннер для блока справа и 468*60 баннеры.

ТЗ для логотипа:

1. Общие требование - Формат PNG, 940*60 px, вес до 400Кб, желательно использовать текущую иконку сайта http://yourgambling.ru/images/ico.jpg - т.е. буквы Y и G выделить;

2. Стиль - Текстовый, в деловом стиле, желательно обьёмный и с парой эффектов, слева само лого, а справа слоган, как бы всё вместе;

3. Пример - http://www.microgaming.co.uk/ibweb/1/img/110909111832Logo.jpg - типа этого - слева значок с буквами Y и G и полный текст - YourGambling, справа слоган, стиль текста YourGambling и слогана похожий;

4. Характер - Солидный;

5. Текстовое наполнение - Как нибудь завитые или скрещенные буквы Y и G, YourGambling, и слоган.

11 лет назад
YGC_LTD
Пётр 
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$60
2 дня
Отличный дизайнер! Качественно и в срок выполняет работу!
Отличный заказчик! Работали не один раз. Удобный выход на связь, понятные правки. Была рада с Вами сотрудничать!
sprite3d
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
30 отзывов
11 лет назад
$70
1 день
По задаче справился отлично - свою долю работы выполнил на ура. Работает быстро и качественно. Спасибо!
Спасибо Петру за работу и внимание к деталям

Заявки фрилансеров

xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
sprite3d
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
30 отзывов
11 лет назад

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