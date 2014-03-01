Редизайна сайта

Добрый день.

Ищу опытного и креативного дизайнера, который сможет создать фирменный стиль и сумеет передать основную идею сервиса bitcointipper.com

На данный момент дизайн который был раньше уже устарел и не маштабируем.

Сайт представляет решения для работы с криптовалютами. На выходе нужен psd файл и по возможности сверстанный html