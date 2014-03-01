Редизайна сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок240 просмотров

Добрый день.

Ищу опытного и креативного дизайнера, который сможет создать фирменный стиль и сумеет передать основную идею сервиса bitcointipper.com

На данный момент дизайн который был раньше уже устарел и не маштабируем.

Сайт представляет решения для работы с криптовалютами. На выходе нужен psd файл и по возможности сверстанный html

HTML
11 лет назад
rwety2008
37 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

islanderua
Алексей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$350
10 дней
Сотрудничеством доволен. У дизайнера есть чувство стиля, креативность, инициативность. Не боится предложить свои варианты. Рисует аккуратно, усидчивый и терпеливый, все доводит до совершенства.
Виталий очень крутой заказчик. Всегда на связи, детальное ТЗ и быстрая оплата Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

islanderua
Алексей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад