необходимо изменить дизайн страниц (сайта вашевремя.рф) на которых находится описание продуктов из разделов тренинги+ и инфопродукты, сейчас мы это осуществляем на WP в wppage. Примерный дизайн который мы в итоге хотели бы видеть по ...
Разработать макет сервиса по обмену Bitcoints
Здравствуйте,
Требуется макет и верстrа всех основных страниц сервиса по обмену Bitcoints.
Макет должен быть на подобие localbitcoins.com (Не реклама)
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