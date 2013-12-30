Дизайн сайта. Минимализм, главная+внутряк

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок2012 просмотров
#1$150

Нужен дизайн сайта

Тематика: дизайн интерьеров

Клиент хочет в таком стиле: http://www.telnova.ru/portfolio10.html

Нужен диз главной (лого и кнопка вход)

И внутренняя страница. Там текст (портфолио, услуги, контакты)

Бриф:

название компании : Anastasia Katsyuba interior design

сфера деятельности компании : Дизайн интерьеров жилых и нежилых помещений

Характеристика основных товаров, услуг: весь спектр услуг по дизайну интерьеров, подборки мебели, освещения, ведение полного проекта с нуля и до конца ремонта

География реализации товаров , услуг: Калининград, Москва, Россия, ближнее зарубежье ( Польша, Литва, Германия)

Кто является основным потребителем товаров услуг : часть населения премиум класса

задача, которую должен решать сайт: найти потребителя , которому будет интересно данная деятельность, т.е. люди заинтересованные в красоте и ремонте

стиль сайта : солидно, со вкусом, лаконично

Лого прикладываю

вопросы в личку

HTML
11 лет назад
yarik_39
Ярослав 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

Annell
43 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
#1
Вуаля! Все на 5 пальцев.
Отличный заказчик!По заданию всё предельно ясно, моментальная оплата без задержек! Всем рекомендую! И буду рада снова сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Annell
43 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
#1

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