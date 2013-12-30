необходимо изменить дизайн страниц (сайта вашевремя.рф) на которых находится описание продуктов из разделов тренинги+ и инфопродукты, сейчас мы это осуществляем на WP в wppage. Примерный дизайн который мы в итоге хотели бы видеть по ...
Дизайн сайта. Минимализм, главная+внутряк
Нужен дизайн сайта
Тематика: дизайн интерьеров
Клиент хочет в таком стиле: http://www.telnova.ru/portfolio10.html
Нужен диз главной (лого и кнопка вход)
И внутренняя страница. Там текст (портфолио, услуги, контакты)
Бриф:
название компании : Anastasia Katsyuba interior design
сфера деятельности компании : Дизайн интерьеров жилых и нежилых помещений
Характеристика основных товаров, услуг: весь спектр услуг по дизайну интерьеров, подборки мебели, освещения, ведение полного проекта с нуля и до конца ремонта
География реализации товаров , услуг: Калининград, Москва, Россия, ближнее зарубежье ( Польша, Литва, Германия)
Кто является основным потребителем товаров услуг : часть населения премиум класса
задача, которую должен решать сайт: найти потребителя , которому будет интересно данная деятельность, т.е. люди заинтересованные в красоте и ремонте
стиль сайта : солидно, со вкусом, лаконично
Лого прикладываю
вопросы в личку
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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