Есть исходное фото отсканированное со старой черно белой фотографии. Треубется сделать портрет (обрезать фото), оработать и сделать перевод с черно белое, в цветное (по цветам работы совсем немного). Количество - 1 фото. Нужно ...
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- $20Портрет по фотоОбработка фотографий8 заявокЗакрыт4 месяца назад
просто одно лицоПортрет по фотоИллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт4 месяца назад
нужно нарисовать портрет в любой удобной программе для скетча в технике выбранного художникаПортрет по фотоИллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрытгод назад
нарисоать портретПортрет по фотоИллюстрации и Рисунки33 заявкиЗакрытгод назад
- $15
Задача для вас нарисовать дрим-арт портрет по фото (в прикреплённых). В случае успешного прохождения мы готовы сотрудничать с вами на постоянной основе. В профиле ссылка для связи.Портрет по фотоИллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрытгод назад
Привет. Нужно нарисовать две картинки: 1. Мама+папа+ребенок, в руках флаг Канады 2. В похожей стилистике нарисовать портрет по фото Требуемый стиль рисунков в приложении От вас - цена и сроки. Спасибо!Портрет по фотоИллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт2 года назад
- $1500
30 портретов по фотографиям в стиле поп-арт. В случае успеха рассчитываем на постоянное сотрудничество.Портрет по фотоИллюстрации и Рисунки46 заявокЗакрыт2 года назад
- Обработка фотографий2 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте!В нашу команду требуются талантливые художники для долгосрочного сотрудничества. Необходимо создание портретов по фото в стиле Симпсонов и Рик и Морти (результат в jpg). Условия: ⁃ Оплата за 1 фигуру 300 руб, задний ...Портрет по фотоИллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт2 года назад
- $42
Кафе размером 6*10 метров (фото во вложении). Кафе будет при ледовом катке. Два окошка на каждой длиной стороне. Цель кафе отдохнуть от катания на льду, погреться, выпить горячего чаю или кофе. Алкоголя в кафе не будет. Основная аудитория кафе: дети ...Портрет по фотоИнтерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен2 года назад
Здравствуйте. Есть здесь люди, кто может делать портреты по фото, в стиле мультфильма the simpsons. ПримерПортрет по фотоИллюстрации и Рисунки35 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день Нужен на постоянную основу копирайтер, который знаком с темой *Дизайн* Дизайн: - Branding / Брендинг - Логотип - Фирменный стиль - Брендбук - Ребрендинг - Prepress / До печати - Допечатная подготовка полиграфической продукции - Упаковка, этикетка - Graphic Design / Графический дизайн - ...Дизайн сайтаБрендбукПортрет по фотоДизайн сайтов12 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно отрисовать реалистичный черно-белый портрет по имеющимся фото. За основу можно взять ракурс на фото "дедушка 1". Только уменьшить прищур. Фото, только такого качества, к сожалению. Сделать рубашку парадной - застегнутой и отглаженной. Фон однотонный. На выходе должен ...Портрет по фотоИллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт3 года назад
Есть фото. Нужно нарисовать портрет по фото на планшете в электронном виде. Качество файла должно быть хорошее - мы будем распечатывать этот файл Пожалуйста присылайте ссылку на свое портфолио и цены на портретыПортрет по фотоИллюстрации и Рисунки98 заявокЗакрыт3 года назад
- $7
Нужен профессионал. Человек с художественным образованием. Задача-улучшать качество фотографий заказчиков, отрисовывать портреты по фото с нуля на графическом планшете в различных стилистиках. Для интернет использования и печати на холсте Цена договорная.Портрет по фотоИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
- $800
В нашу команду требуются талантливые художники для долгосрочного сотрудничества. Необходимо создание портретов по фото в стиле Симпсоны (результат в jpg). [b]Работа имеет сезонный характер,[/b] ближайший сезон планируется с середины января. Условия: ⁃ Оплата за 1 ...Портрет по фотоИллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт3 года назад
Доброго времени суток. Ищем профессионального копирайтера для написания текстов для картин (продаем портреты по фотографии) нужно написать текста для Instagram facebook (посты/реклама для таргета) Нужно написать текста на заданные темы учитывая боли наших клиентов. (Аватар клиента четко ...Рекламный текстПортрет по фотоКопирайтинг11 заявокЗакрыт3 года назад
Ищу иллюстратора, который нарисует портрет по фотоПортрет по фотоИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
- $900
Здравствуйте! В нашу команду требуются талантливые художники. Необходимо создание портретов по фото в стиле Симпсоны (результат в jpg). Работа имеет сезонный характер (ближайший сезон - первая половина ноября). Условия: Оплата за 1 фигуру 300 руб, задний план (custom ...Портрет по фотоИллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт3 года назад
Отрисовать портрет по фото, но сделать его как будто мультик. Большие глаза, большая голова и маленькое тело. И поменять фон на однотонныйПортрет по фотоОбработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад