Здравствуйте! У меня закрытый хоккейный канал "Хоккейные Сливки". Планирую размещать рекламные объявления в каналах Телеграм, нужен конверсионный пост. Нужен специалист, который разбирается именно в таких видах постов, который работал с похожими проектами, у ...
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- Рекламный текстПродающие тексты6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо написать три разных рекламных текста на тему хореографии для продвижения преподавателя. готовы отдать ~200руб за текстРекламный текстКопирайтинг25 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $400
[b]Составить тексты для сайта, тематика дейтинг. [/b][list][*]Тексты для анкет.[*]Шаблоны сообщений.[*]Рассылочные\рекламные тексты.[/list]Копирайтинг3 заявкиЗакрытнет даты
Перевести рекламный текст с русского на латышский и озвучить голосом.Рекламный текстПереводы7 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $400
[b]Составить тексты для сайта, тематика дейтинг. [/b][list][*]Тексты для анкет. [*]Шаблоны сообщений. [*]Рассылочные\рекламные тексты.[/list]Копирайтинг24 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Необходим мужчина для озвучки рекламного текста, возраст около 45 лет, с грубым, солидным голосом, без заметных дефектов речи и акцента. Дикторские навыки не обязательны.Рекламный текстОзвучивание11 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $500
Требования к тексту: Длина текста - от 5000 до 10000 слов Текст должен быть оригинальным и не копированным с других источников Текст должен содержать информацию о преимуществах покупки мебели в нашем магазине: качество, надежность, удобство заказа и доставки, ...Рекламный текстРедактирование и Корректура22 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
- $600
Требования к тексту: Длина текста - от 5000 до 10000 слов Текст должен быть оригинальным и не копированным с других источников Текст должен содержать информацию о преимуществах покупки мебели в нашем магазине: качество, надежность, удобство заказа и доставки, ...Рекламный текстКопирайтинг50 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $382
Составить тексты для сайта, тематика дейтинг. - Тексты для анкет. - Шаблоны сообщений. - Рассылочные\рекламные тексты.Копирайтинг38 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $400
Составить тексты для сайта, тематика дейтинг. - Тексты для анкет. - Шаблоны сообщений. -Рассылочные\рекламные тексты.Копирайтинг35 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Необходимо перевести рекламный текст на игровую тематику с английского языка на немецкий. ~4500 символовРекламный текстПереводы93 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $400
Составить тексты для сайта, тематика дейтинг. - Тексты для анкет. - Шаблоны сообщений. -Рассылочные\рекламные тексты.Копирайтинг43 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $400
Составить тексты для сайта, тематика дейтинг. - Тексты для анкет. - Шаблоны сообщений. -Рассылочные\рекламные тексты.Копирайтинг60 заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $400
Составить тексты для сайта, тематика дейтинг. - Тексты для анкет. - Шаблоны сообщений. -Рассылочные\рекламные тексты.Копирайтинг67 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Переходим по ссылке, там баннер-образец. Ссылка для скачивания файлов: [url=https://cloud.mail.ru/stock/g2FmuaUb8m5ycMa84f29FNSg]https://cloud.mail.ru/stock/g2FmuaUb8m5ycMa84f29FNSg[/url] Это старый баннер. Делаем новый , с другим текстом. Можно с другой фоновой картинкой. Верхняя строчка: берем логотип ЦСП, федерации керлинга России и плюс логотип федерации ...Рекламный текстБаннеры2 исполнителяЗавершен10 месяцев назад
- $400
Составить тексты для сайта, тематика дейтинг. - Тексты для анкет. - Шаблоны сообщений. -Рассылочные\рекламные тексты.Копирайтинг74 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
- $400
Составить тексты для сайта, тематика дейтинг. - Тексты для анкет. - Шаблоны сообщений. -Рассылочные\рекламные тексты.Копирайтинг28 заявокЗакрытгод назад
- $400
Составить тексты для сайта, тематика дейтинг. - Тексты для анкет. - Шаблоны сообщений. -Рассылочные\рекламные тексты.Копирайтинг37 заявокЗакрытгод назад
- $373
Составить тексты для сайта, тематика дейтинг. - Тексты для анкет. - Шаблоны сообщений. -Рассылочные\рекламные тексты.Копирайтинг24 заявкиЗакрытгод назад
Придумать рекламный текст для магазина цифровых товаров, такие как, подписки на различные сервисы, а именно: spotify, netflix, psn, discord и тдРекламный текстНейминг и Слоганы20 заявокЗакрытгод назад