Есть готовый сайт нужно добавить несколько функций. Laravel Адинка -Voyager Visual template-https://stroyka.html.themeforest.scompiler.ru/themes/default-ltr/account-dashboard.html Нужно сделать регистрацию пользователей и их Кабинет Регистрация Магазина и их Кабинет Общение через админку с магазином или ...
Фриланс: разработка систем управления сайтом (CMS)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа по созданию CMS удаленно
Удаленная работа по созданию CMS сайта — отличная альтернатива приему на работу стационарного сотрудника. При этом выиграет как работодатель, так и удаленный работник. Удаленная работа по созданию систем управления сайтом, контентом позволяет заказчикам сэкономить солидную сумму. Ведь нет надобности оформлять человека на работу, платить за него налоги и прочие выплаты. В свою очередь фрилансер может самостоятельно составить график работы, и оптимизировать свою «загруженность». Именно поэтому вакансии разработчиков систем управления сайтом (CMS) все чаще помечают как «удаленно».
Заказ CMS для управления сайтом: вакансии для разработчиков
Если вас интересуют вакансии разработчиков систем управления сайтом (CMS) на фрилансе, или же вы ищете опытного разработчика — ответ найден. Благодаря сервису Weblancer исполнители и работодатели могут без проблем найти друг друга.
Если вас интересует удаленная работа по созданию CMS — просто зарегистрируйтесь на нашем сервисе. На бирже фриланса найдутся вакансии для developers, обладающих знаниями в:
- PHP (OOP, MVC)
- SQL
- JavaScript (JQuery, AJAX);
- HTML5
- CSS3
Ежедневно создаются сотни проектов, среди которых вы без труда отыщете наиболее подходящий для себя. Удаленная работа по созданию систем управления сайтом, контентом стала более доступной благодаря Weblancer. Работодатели смогут за минимальный промежуток времени отыскать опытного специалиста, сэкономив при этом солидную сумму.
Частые вопросы по системам управления (CMS)
Выбирайте лучших разработчиков CMS на Weblancer.
Ознакомтесь с подробной информацией о бирже фриланса.
- Системы управления (CMS)нет заявокОткрыт18 часов назад
Описание задачи: Необходима консультация по оптимизации работы сайта на Wordpress. Задача - ускорить CMS на хостинге VDS. Особенностью сайта является то, что на нём может отображаться несколько языковых версий (возможно, работа сайта тормозится из-за ...Системы управления (CMS)2 заявкиОткрыт2 дня назад
Необходимо реализовать на joomla 3 полный аналог по функционалу страницы https://goo.su/NxOo Верстку нужно сделать на основе шаблона Bootstrap 5 Интересен только компонент выбора запчасти ! - Марка; - Модель; - Кузов; - Наименование; - т.д. ...Системы управления (CMS)1 заявкаОткрыт5 дней назад
Скопировать сайт витрину на Wordpress, подготовить к публикации на другом домене (небольшое изменение шаблона, цвета, логотип, почистить от внешних ссылок и кодов аналитики. Опубликовать. Проверить работу всех страниц. Нужно чтобы работала админка сайтаСистемы управления (CMS)9 заявокОткрыт5 дней назад
- $20
Нужно решить проблему с почтой на TYPO3 Ver. 4.5.8, после переноса на другой хостинг перестала отправлять сообщения через smtp, выдает ошибку.Системы управления (CMS)5 заявокОткрыт5 дней назад
Сайт на опене карте не работает по ссылке через поисковик. У меня проблема с сайтом. При вводе сайта в поисковой системе Яндекс выдает мой сайт, кликаешь на ссылку открывается переадресованная страница, а ...Системы управления (CMS)4 заявкиОткрыт5 дней назад
- $5
Сайт на joomla версия 1.0.13. Не работает редактор http://joxi.ru/Vrw8zdRS71dQ4m нужно заменить на другой, чтобы работал Бюджет 500р. Срок сегодня.Системы управления (CMS)нет заявокОткрыт5 дней назад
Нужно провести доработку сайта. Внести дополнения в способы управления сайтом через админку.Системы управления (CMS)4 заявкиОткрыт6 дней назад
Задача добавить 4 блока на сайт на 1с - битрикс Дедлайн: 23.12.2023 Задачи по Доработке: 1. Блок "Какие конкретно задачи решаем": Формат: Слайдер или плитка Структура Блока: Заголовок Краткое описание Примеры задач: ...................... 2. Блок ...Системы управления (CMS)3 заявкиОткрыт6 дней назад
Требуется консультация/помощь в частичном редизайне и создании новой страницы на WP/WPbakery. Также рассматривается вариант долгосрочного сотрудничества.Системы управления (CMS)4 заявкиОткрыт7 дней назад
Есть готовый сайт на cms modx. Нужно внести правки. Примерно на полдня работы. В заявке указывайте сумму и срок.Системы управления (CMS)5 заявокОткрыт10 дней назад
Добрый день. Не работает форма поиска по сайту (Вордпресс). Несколько пунктов: выбор года, марки и модели авто. Год выпадает, но по остальному происходит загрузка и все...Системы управления (CMS)4 заявкиОткрыт11 дней назад
- $12
Нужно установить сайт на движке вордпресс, ssl сертификат, а также связать домен с хостингом и настроитьСистемы управления (CMS)9 заявокОткрыт11 дней назад
Требуются мелкие доработки и правки - редактирование шаблонов, наполнение имеющимся контентом и тд.Системы управления (CMS)3 заявкиОткрыт12 дней назад
Необхідно: Необхідно оновлення дизайну сайту + перенести на WordPress Elementor. Ми шукаємо веб-дизайнера, який спеціалізується на створенні сучасних сайтів на WordPress. У нас є функціонуючий корпоративний сайт - служба з ...Системы управления (CMS)4 заявкиОткрыт14 дней назад
- $50
Собрать Блог на каком либо шаблоне WordPress. От вас требуется подобрать шаблон, установить его и настроить на статьи. На сайте должно быть 7 статей,4 страницы. На главной должно быть пару статей и во внутренних ...Системы управления (CMS)6 заявокОткрыт16 дней назад
- $150
1. Создать таблицу клиентов в Zoho CRM исходя из csv таблицы (160 полей) и импортировать данные (58 клиентов). 2. Модифицировать существующую Zoho онлайн форму или создать новую, где все поля из таблицы Zoho CRM ...Системы управления (CMS)2 заявкиОткрыт17 дней назад
Вітаю. у нас маленький колл центр, для товарного бізнесу. В мене є сайт, через який ми здійснюєм дзвінки. Ось тз по якому цей сайт розроблявся. https://docs.google.com/document/d/1Sp1TU5KJEZhm0jAk837PqgOGw81cLTLaDTnu82Ul_3U/edit На даний момент сайт ...Системы управления (CMS)2 заявкиОткрыт18 дней назад
Есть макет в фигме и сайт. Нужно сделать в соответствии с макетом все подробности скину исполнителю. Оставляйте то для связиСистемы управления (CMS)10 заявокОткрыт19 дней назад
- $100
Необходимо установить шаблон Wordpress https://themeforest.net/item/wp-residence-real-estate-wordpress-theme/7896392 https://wpresidence.net/ Шаблон уже куплен. Нужно просто установить и настроить. Хостинг также естьСистемы управления (CMS)11 заявокОткрыт20 дней назад